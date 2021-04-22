Пресс-секретарь МИД РФ: Россия считает «в целом стабильной» ситуацию в Беларуси

Россия оценивает внутриполитическую ситуацию в Беларуси как «в целом стабильную», заявила на брифинге 22 апреля пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.



Мария Захарова. Фото: Фото: static.life.ru.

«Призывы эмигрантской оппозиции к активизации протестов не получают массовой поддержки населения, — сказала она. — Судя по всему, большинство граждан республики устали от мешающих нормальной жизни уличных беспорядков и понимают их деструктивность для развития страны».

По словам Захаровой, Россия внимательно следит за начавшейся конституционной реформой и модернизацией политического устройства в Беларуси.

«Полагаем, что широкий общественный диалог является единственным путем достижения общенационального согласия, и убеждены, что только белорусский народ и его законные представители, а не самозваные, как они себя называют, лидеры демократических сил и их западные кураторы вправе решать судьбу своей родины», — заявила представитель российского МИД.