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СК объявил Герасименю и Опейкина в розыск

22.04.2021 18:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Александра Герасименя и Александр Опейкин объявлены в розыск.

Как сообщает Следственный комитет РБ, они признаны обвиняемыми по уголовному делу.

"Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.3 ст.361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

 
 
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Александра Герасименя и Александр Опейкин объявлены в розыск.
 
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