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Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте

22.04.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Арина Соболенко обыграла немку Анну Лену Фридзам со счетом 6:4 6:2 и вышла в четвертьфинал на турнире WTA-500 в Штутгарте.


Фото: Прессбол

Арина Соболенко (Беларусь, ВТА 7) — Анна-Лена Фридзам (Германия, ВТА 125) — 6:4, 6:2

Далее Соболенко сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, пишет Прессбол.
 
 
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Белоруска Арина Соболенко обыграла немку Анну Лену Фридзам со счетом 6:4 6:2 и вышла в четвертьфинал на турнире WTA-500 в Штутгарте.
 
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