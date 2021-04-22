|
Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте
Источник материала: Партизан
Белоруска Арина Соболенко обыграла немку Анну Лену Фридзам со счетом 6:4 6:2 и вышла в четвертьфинал на турнире WTA-500 в Штутгарте.
Фото: Прессбол
Арина Соболенко (Беларусь, ВТА 7) — Анна-Лена Фридзам (Германия, ВТА 125) — 6:4, 6:2
Далее Соболенко сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Арина Соболенко обыграла немку Анну Лену Фридзам со счетом 6:4 6:2 и вышла в четвертьфинал на турнире WTA-500 в Штутгарте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)