|
Химичат с алкоголем и не умеют готовить — кто выстоит в раунде «кафе против ночного бара»
22.04.2021 18:57 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сколько нужно работать, чтобы позволить себе iPhone последней модели или годовой запас любимой пиццы? Несколько лет? А вот и нет! Все это можно получить бесплатно благодаря реалити-шоу «Примерь мой бизнес» от создателя YouTube-канала
Уехать в Америку за лучшей жизнью, открыть там бизнес по покраске домов, за полгода обанкротиться, вернуться в Беларусь работать официантом — уже звучит как история провала. Но дальше — только интереснее. Купить майнинговую ферму, потерять все в пожаре, открыть кафе американской кухни и прогореть из-за пандемии, расстроиться, «поскрести по сусекам», на последние деньги открыть ночной бар и на три дня стать управляющим крупной сети заведений…
Это не сюжет фильма, а жизнь Евгения — владельца шот-бара «Мафия» и героя нового выпуска «Кафе против ночного бара». Ему предстоит улучшить работу сети кафе «GARAGE» — одной из самых крупных в Беларуси. «Баттл» с шефом, кадровые перестановки и новая коктейльная карта — на все про все только три дня. Как молодой предприниматель справится со всем этим?!
В ночном баре «Мафия» свои порядки будет наводить Виталий — владелец сети кафе «GARAGE» и участник Клуба Про бизнес. Что бизнесмен с 20-летним опытом привнесет в еще «зеленый» бизнес своего соперника? Смотрите в новом выпуске!
Внимание!
Вы тоже можете принять участие в реалити-шоу «Примерь мой бизнес» совершенно бесплатно, как сделал владелец сети кафе «GARAGE» Виталий Паречин! Для этого нужно присоединиться к нашему Клубу Про бизнес. Сделать это можно, заполнив форму по
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это не сюжет фильма, а жизнь Евгения - владельца шот-бара «Мафия» и героя нового выпуска «Кафе против ночного бара». Ему предстоит улучшить работу сети кафе «GARAGE» -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)