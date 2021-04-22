Химичат с алкоголем и не умеют готовить — кто выстоит в раунде «кафе против ночного бара»

Источник материала: ProBusiness





Сколько нужно работать, чтобы позволить себе iPhone последней модели или годовой запас любимой пиццы? Несколько лет? А вот и нет! Все это можно получить бесплатно благодаря реалити-шоу «Примерь мой бизнес» от создателя YouTube-канала «Деньги не пахнут» , участника Клуба Про бизнес Александра Скрипченко, и генерального партнера Клуба — МТБанка . Смотри новый выпуск, чтобы узнать условия большого розыгрыша!

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Уехать в Америку за лучшей жизнью, открыть там бизнес по покраске домов, за полгода обанкротиться, вернуться в Беларусь работать официантом — уже звучит как история провала. Но дальше — только интереснее. Купить майнинговую ферму, потерять все в пожаре, открыть кафе американской кухни и прогореть из-за пандемии, расстроиться, «поскрести по сусекам», на последние деньги открыть ночной бар и на три дня стать управляющим крупной сети заведений…

Это не сюжет фильма, а жизнь Евгения — владельца шот-бара «Мафия» и героя нового выпуска «Кафе против ночного бара». Ему предстоит улучшить работу сети кафе «GARAGE» — одной из самых крупных в Беларуси. «Баттл» с шефом, кадровые перестановки и новая коктейльная карта — на все про все только три дня. Как молодой предприниматель справится со всем этим?!

В ночном баре «Мафия» свои порядки будет наводить Виталий — владелец сети кафе «GARAGE» и участник Клуба Про бизнес. Что бизнесмен с 20-летним опытом привнесет в еще «зеленый» бизнес своего соперника? Смотрите в новом выпуске!

Внимание!

Вы тоже можете принять участие в реалити-шоу «Примерь мой бизнес» совершенно бесплатно, как сделал владелец сети кафе «GARAGE» Виталий Паречин! Для этого нужно присоединиться к нашему Клубу Про бизнес. Сделать это можно, заполнив форму по ссылке .

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