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Следственный комитет объявил в розыск Герасименю и Опейкина

22.04.2021 19:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет объявил в розыск Александру Герасименю и Александра Опейкина, сообщили в пресс-службе ведомства. Герасименя и Опейкин находятся не в Беларуси.


Фото: SOS BY

«Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина. Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 361 (Призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Александра Герасименя и Александр Опейкин объявлены в розыск, заявили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.

О возбуждении уголовного дела в отношении Герасимени и Опейкина Следственный комитет сообщил 2 апреля.

Напомним, Белорусский Фонд спортивной солидарности был создан в августе 2020 года в ответ на происходящие события в Беларуси. Его возглавила двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Александра Герасименя. Пост исполнительного директора фонда занял основатель гандбольного клуба «Витязь» Александр Опейкин. Фонд ставит целью поддержать атлетов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции.

 
 
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Следственный комитет объявил в розыск Александру Герасименю и Александра Опейкина, сообщили в пресс-службе ведомства. Герасименя и Опейкин находятся не в...
 
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