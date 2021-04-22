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Новикова: санкции, кадры, цены ― куда политика ведет мировую экономику

22.04.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

© Sputnik / Михаил Климентьев
Визит Лукашенко в Москву: о чем будут говорить президенты

― а может, Ленин и Маркс были правы?

― экономические последствия текущих политических процессов;

― как нам не "разбазарить" интеллектуальный генофонд страны;

―  где скрыты наши настоящие сокровища и когда они станут нам доступны?

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием заведующей Кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета Ирины Новиковой смотрите на Sputnik Беларусь.

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В итоговом выпуске программы "Горизонт событий" доктор экономических наук, профессор Ирина Новикова рассуждает об экономических последствиях политических...
 
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