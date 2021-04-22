Новикова: санкции, кадры, цены ― куда политика ведет мировую экономику

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

― а может, Ленин и Маркс были правы?

― экономические последствия текущих политических процессов;

― как нам не "разбазарить" интеллектуальный генофонд страны;

― где скрыты наши настоящие сокровища и когда они станут нам доступны?

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием заведующей Кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета Ирины Новиковой смотрите на Sputnik Беларусь.

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