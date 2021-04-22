Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 22 апр – Sputnik, Инна Гришук. Около двух десятков гродненских красавиц представят Гродно на областном кастинге конкурса "Мисс Беларусь-2021", который должен пройти в мае.

Девушек на отборочный тур главного белорусского конкурса красоты отбирали на городском предкастинге, который прошел 22 апреля.

Закрытый формат

Предкастинг проходил в гродненском доме культуры, в жюри были не представители организатора конкурса, а местные специалисты из сферы культуры. Новшество этого года – закрытый формат. Девушек вызывали по одной в зал № 13, журналистов туда решили не пускать. Объяснили: чтобы девушки не волновались.

© Sputnik / Инна Гришук В зал для просмотра журналистов не пустили

Для участниц кастинга выделили отдельный зал, где они могли переодеться и морально подготовиться к общению с жюри. Почти все девушки были хорошо подготовлены – пришли в обтягивающей темной одежде, с минимальным макияжем, в туфлях на каблуке и резинкой для волос в кармане.

Большая часть красавиц – это студентки гродненских вузов, учащиеся колледжей и несколько девушек, которые уже работают. Кто-то пришел впервые, кто-то участвовал в городском кастинге конкурса "Мисс Беларусь" в прошлые годы.

Как готовились к кастингу "Мисс Беларусь"

"Думаю, что самое главное на кастинге – это открытость, честность, нужно показать свои положительные качества", – рассказал студентка медуниверситета Дарья, которая пришла на кастинг с тремя подружками. Они участвовали в университетском конкурсе красоты, были на прошлом кастинге "Мисс Беларусь" и даже попали в полуфинал, поэтому вели себя достаточно уверенно.

"Думаю, у нас большие шансы пройти в областной этап. Мы готовились в течение двух лет. Плюс была подготовка к конкурсу красоты в университете, там была и спортивная подготовка и мастерство дефиле", – добавила участница кастинга Алина.

© Sputnik / Инна Гришук Участница кастинга Алина

Другие участницы делились, что особой подготовки у них не было. Единственное – продумали накануне, что рассказать о себе. Многие красавицы уверены, что в конкурсе шансы победить есть у всех, многое зависит от удачи.

Участница Валерия рассказала, что прийти на кастинг ей посоветовали в колледже экономики и управления, где она учится. Еще одна девушка работает в гродненской региональной таможне, пойти на кастинг ей посоветовали на работе.

© Sputnik / Инна Гришук Студентка колледжа экономики и управления Валерия

Без выхода в купальниках

Городской предкастинг закончился достаточно быстро. Чтобы определить, пройдет девушка на областной этап или нет, жюри требовалось несколько минут. Иногда они включали музыку, чтобы девушка продемонстрировала умение дефиле. Главное отличие от традиционного просмотра – это отсутствие выхода в купальнике.

© Sputnik / Инна Гришук В этом году решили не проводить выход в купальниках

"Измерили рост, нужно было пройтись по залу, попросили рассказать о себе – где учусь, какие увлечения. Спросили, готова ли участвовать в областном туре, там будет Минская комиссия и более строгий отбор", – рассказала одна из участниц после общения с жюри.

Девушек предупреждали: на городском кастинге могут взять девушек с ростом 171 или 172 сантиметра и выше, а на областном более высокие шансы пройти в число потенциальных участниц будут у тех, чей рост более 174 сантиметров.

"Сначала было очень страшно, но когда зашла, страх прошел, там очень дружелюбная атмосфера, добрые члены жюри", – подселилась одна из участниц.

Взяли 18 девушек из 19

Заранее зарегистрировалось на участие в предкастинге 23 девушки, но пришли 19 из них. Примерно через час жюри огласило результат: на областной отбор пригласили почти всех, кто пришел – 18 красавиц.

Как рассказал председатель жюри начальник отдела культуры гродненского горисполкома Денис Черняк, жюри осталось под большим впечатлением от девушек, все участницы зарекомендовали себя с лучшей стороны. Только одна девушка не прошла отбор, но только из-за роста.

"Большинство – участницы прошлого кастинга. Гродно всегда славился большим количеством красавиц, мы ждем и надеемся, что именно представительница Гродненской области принесет нам корону. Многие девушки учли замечания и пожелания прошлого года. Кому-то советовали подкорректировать фигуру, походить в спортзал, что-то подкачать, поработать с мимикой, раскрыть свои наилучшие положительные качества, быть более женственными, спокойными", – рассказала Sputnik руководитель ансамбля танцев "Лялечки", постановщик дефиле Татьяна Урбанович.

© Sputnik / Инна Гришук На областной отбор взяли 18 девушек из 19 пришедших

Специалист также дала совет будущим участницам областного отбора: "Все девушки красивые, но намного важнее умение эту красоту и самые лучшие достоинства преподнести за маленький промежуток времени, буквально за минуту. Умение красиво рассказать о себе, последовательность мыслей – это тоже немаловажное качество".

Гродненский областной кастинг конкурса красоты "Мисс Беларусь-2021" состоится в Гродно в мае.