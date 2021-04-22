Мария Захарова о «подготовке госпереворота» в Беларуси: фигурантов этого дела консультировали в западных столицах

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 22 апреля прокомментировала информацию о «подготовке госпереворота» в Беларуси.



Мария Захарова. Фото: Фото: static.life.ru.

«Уже озвучивали наши оценки о недавно раскрытом заговоре против белорусского руководства, — сказала она. — Напомню, что в результате совместной спецоперации ФСБ России и КГБ Беларуси 13 апреля в Москве с поличным задержаны гражданин Беларуси политолог Федута и имеющий двойное гражданство — США и Беларуси — адвокат Зенкович. По данным ФСБ России, они планировали осуществление военного переворота в республике, а также физическое устранение Лукашенко и членов его семьи. Оперативная видеозапись переговоров заговорщиков демонстрировалась на телевидении, она доступна в интернете, каждый желающий сам может убедиться, насколько обоснованными являются эти обвинения».

«Расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому не в нашей, как вы понимаете, компетенции говорить о каких-либо дополнительных деталях, подробностях, тем более предвосхищать расследование, делать выводы о причастности властей США к планируемому, по сути, акту государственного терроризма. Это будет предметом расследования, безусловно. Хотя, конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб, тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах», — добавила Захарова.

Накануне о «попытке организации государственного переворота в Беларуси и убийства» Александра Лукашенко высказался Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«В мире, к сожалению, похоже, все уже привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Я имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны», — заявил Путин.

При этом характерно, отметил он, что «даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада». «Никто это просто как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле… Но повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, ну это уже слишком, все границы перешли», — считает российский президент.

По его мнению, чего стоят «признания участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру, и средств коммуникаций, полное отключение сетей энергосистемы столицы Беларуси». «Это значит, между прочим, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке, а как иначе? Это одним рубильником не сделаешь», — сказал Путин.

«А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята? Ведь к этому все и велось. Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Беларуси? Об этом никто не думает. Как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», — отметил президент РФ.

17 апреля Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США.

Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек 21 апреля в эфире программы «Понятная политика плюс» на телеканале «Беларусь 1» заявил, что четверым задержанным по этому делу предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 357 УК (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), все они «дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием».

Известны имена трех задержанных по данному делу: председатель Партии БНФ Григорий Костусев, политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. Имя четвертого фигуранта не называлось. По неподтвержденной информации, это жительница Пуховичского района Ольга Голубович.