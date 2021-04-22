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Путин на встрече с Лукашенко заявил о желании обсудить острые вопросы

22.04.2021 19:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Москве проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Путин на встрече с Лукашенко заявил о желании обсудить острые вопросы

В протокольной части встречи Путин отметил, что предстоит обсуждение острых вопросов.

«Жизнь идет своим чередом, но у нас есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений. И в многостороннем формате есть, о чем поговорить», — цитирует Путина его пресс-служба.

По словам президента РФ, обе стороны «продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства».

«Да, действительно, и там многое еще предстоит сделать, но, тем не менее, сделано тоже немало, особенно это касается социальной сферы. Наши граждане пользуются равными правами в социальной области: это и пенсионное обеспечение, социальные вопросы, трудоустройство, здравоохранение. Много позитивного уже сделано. Есть и то, о чем мы еще должны договориться, согласовать наши позиции», — отметил Путин.

Лукашенко также подтвердил, что стороны двигаются «серьезно по союзным программам»

«Помните, с карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось. Две-три очень серьезные программы экономического характера. В том числе и налогообложение», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, «мы потихонечку двигаемся, но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать». «В том числе и безопасность, и оборона в нашем Союзном государстве. Хотя справляемся и справимся», — сказал Лукашенко.

 

 

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В Москве проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. В протокольной части встречи Путин отметил, что предстоит обсуждение острых вопросов.
 
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