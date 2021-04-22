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СК объявил в розыск Герасименю и Опейкина – угрожают национальной безопасности

22.04.2021 19:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет объявил в розыск руководителя Белорусского фонда спортивной солидарности пловчиху Александру Герасименю и исполнительного директора фонда, основателя гандбольного клуба «Витязь» Александра Опейкина.

 

СК объявил в розыск Герасименю и Опейкина – угрожают национальной безопасности
Александра Герасименя и Александр Опейкин. Фото: БФСС.

 

«Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина. Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск», — сообщил СК.

О возбуждении уголовного дела в отношении Герасимени и Опейкина было объявлено 2 апреля.

«По данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности», провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь. На деле Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества», — говорилось в сообщении СК.

«В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — утверждалось в релизе.

«В частности, — приводит пример СК, — под давлением членов вышеуказанного «объединения» из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий (вероятно, речь о чемпионате мира по хоккею. — БелаПАН.). В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства».

«Действия членов так называемого БФСС следователями квалифицированы по ч. 3 ст. 361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет», — говорилось в сообщении.

Герасименя и Опейкин находятся за пределами Беларуси.

 

 

 
 
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Следственный комитет объявил в розыск руководителя Белорусского фонда спортивной солидарности пловчиху Александру Герасименю и исполнительного директора...
 
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