Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться: «В Москве в любое время»

Источник материала: Салiдарнасць

Если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и только потом с российским руководством, заявил президент Владимир Путин.

Об этом передает Интерфакс .

Сообщается, что правитель Беларуси Александр Лукашенко согласился с этим мнением.

– Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время, — сказал Путин.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война»

Ранее стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вернуть до 1 мая в места постоянной дислокации войска, которые задействованы в учениях на юге России.