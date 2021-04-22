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Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться: «В Москве в любое время»
22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и только потом с российским руководством, заявил президент Владимир Путин.
Об этом передает
Сообщается, что правитель Беларуси Александр Лукашенко согласился с этим мнением.
– Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время, — сказал Путин.
20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война»
Ранее стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вернуть до 1 мая в места постоянной дислокации войска, которые задействованы в учениях на юге России.
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Лукашенко согласился с его мнением.
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