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МАРТ раскрыл картельный сговор: от него пострадало сельское хозяйство
Источник материала: Партизан
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси обнародовало результаты большого расследования. В материалах МАРТ упоминаются примерно полтора десятка компаний. По данным ведомства, они вступили в сговор на рынке средств защиты растений.
Компании также договаривались,
В МАРТ отметили, что картельный сговор имел место на всей территории страны. Так как расходы на средства защиты растений — это одна из основный статей расходов сельхозпроизводителей, это не может не влиять негативно на конечную цену.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси обнародовало результаты большого расследования. В материалах МАРТ упоминаются примерно...
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