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В центре Минска снесли памятник соратнику Сталина

22.04.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На территории завода вычислительной техники МПОВТ в начале улицы Якуба Коласа снесли памятник Серго Орджоникидзе, пишет Onliner.



Именно на этом заводе, который ранее назывался заводом счетных машин, в 1960 году выпустили первый беларуский компьютер. Тогда же заводу присвоили имя имени Серго Орджоникидзе, а в 1966 году поставили памятник.


Фото: Сергей Гудилин

Автором скульптуры стал заводской художник Дегтярев, который сделал примерную копию оригинальной скульптуры 1937 года.



Григорий Орджоникидзе (партийное прозвище Серго) познакомился с Иосифом Джугашвили в бакинской тюрьме в 1907 году. Впоследствии стал его соратником.

На месте этой части завода компания «ТАПАС» построит большой фуд-маркет.
 
 
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На территории завода вычислительной техники МПОВТ в начале улицы Якуба Коласа снесли памятник Серго Орджоникидзе, пишет Onliner.
 
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