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В Уручье — скопление пожарных машин и скорых. Что происходит?
Источник материала: Onliner
В соцсетях стали появляться фотографии, на которых у новостроек стоят много автомобилей МЧС и машины скорой помощи. Рядом — толпа зевак. В сообщениях говорится, что все это происходит около домов недалеко от станции метро «Уручье». Onliner узнал, что случилось.
Как сообщили в МЧС, спасатели выезжали по адресу проспект Независимости, 168. В одной из квартир произошло возгорание ветоши в чемодане. По данным ведомства, никто не пострадал.
(будет дополнено)
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В соцсетях стали появляться фотографии, на которых у новостроек стоят много автомобилей МЧС и машины скорой помощи. Рядом — толпа зевак. В сообщениях говорится,...
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