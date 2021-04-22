В Уручье — скопление пожарных машин и скорых. Что происходит?

Источник материала: Onliner

В соцсетях стали появляться фотографии, на которых у новостроек стоят много автомобилей МЧС и машины скорой помощи. Рядом — толпа зевак. В сообщениях говорится, что все это происходит около домов недалеко от станции метро «Уручье». Onliner узнал, что случилось.





Как сообщили в МЧС, спасатели выезжали по адресу проспект Независимости, 168. В одной из квартир произошло возгорание ветоши в чемодане. По данным ведомства, никто не пострадал.





(будет дополнено)