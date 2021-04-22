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Лукашенко – Путину: «Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести»
22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель Беларуси, прилетевший в Москву, подыграл президенту России.
После того, как Владимир Путин ответил Владимиру Зеленскому на предложение встретиться
– Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего, – заявил правитель Беларуси.
Судя по видеокадрам, чувствовал он себя в этот момент не в своей тарелке.
Лукашенко также заявил (цитируется по
– В общем, мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось. 2-3 очень серьезные программы экономического характера. В том числе и налогообложение. Так что я с вами согласен. Мы потихонечку двигаемся, но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать. В том числе и безопасность, и оборона в нашем Союзном государстве.
Планируется, что встреча Путина и Лукашенко продлится до позднего вечера. Выхода к прессе после ее окончания не будет.
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Правитель Беларуси, прилетевший в Москву, подыграл президенту России.
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