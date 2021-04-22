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Лукашенко – Путину: «Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести»

22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правитель Беларуси, прилетевший в Москву, подыграл президенту России.

Лукашенко – Путину: «Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести»

После того, как Владимир Путин ответил Владимиру Зеленскому на предложение встретиться («в Москве в любое время»), Александр Лукашенко, ранее стремившийся занимать нейтральную позицию в конфликте двух стран, подыграл российскому президенту.

– Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего, – заявил правитель Беларуси.

Судя по видеокадрам, чувствовал он себя в этот момент не в своей тарелке.

Лукашенко также заявил (цитируется по Пулу первого):

– В общем, мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось. 2-3 очень серьезные программы экономического характера. В том числе и налогообложение. Так что я с вами согласен. Мы потихонечку двигаемся, но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать. В том числе и безопасность, и оборона в нашем Союзном государстве.

Планируется, что встреча Путина и Лукашенко продлится до позднего вечера. Выхода к прессе после ее окончания не будет.

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Правитель Беларуси, прилетевший в Москву, подыграл президенту России.
 
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