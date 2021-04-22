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В Беларуси существенно похолодает
Источник материала: Партизан
В Беларуси существенно похолодает. Уже в пятницу станет на 5-8 градусов холоднее, говорят синоптики. Ночью ожидается от 0 до +6 градусов (в Минске — 2-4 тепла), днем — от +6 до +12 (в столице — от +7 до +9 градусов). В дневные часы почти по всей стране возможны дожди и мокрый снег, местами — грозы.
Весна / БЕЛТА
В выходные дни ночью возможна даже минусовая температура, днем будет не более 9 градусов тепла,
Температура воздуха в ближайшие дни будет на 2-5 градусов ниже климатической нормы. В начале следующей недели холодная погода в нашей стране сохранится.
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В Беларуси существенно похолодает. Уже в пятницу станет на 5-8 градусов холоднее, говорят синоптики. Ночью ожидается от 0 до +6 градусов (в Минске — 2-4 тепла), днем — от...
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