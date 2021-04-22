Исполком МОК одобрил предложение изменить девиз Олимпийских игр на «Быстрее, выше, сильнее – вместе»









В олимпийский девиз решено добавить слово «вместе»: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».





Теперь мнение по этому вопросу выскажут члены МОК, после чего он может быть вынесен на голосование ближайшей сессии организации, которая должна пройти в Токио через 3 месяца.





Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.