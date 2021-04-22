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Исполком МОК одобрил предложение изменить девиз Олимпийских игр на «Быстрее, выше, сильнее – вместе»

22.04.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал предложение главы МОК Томаса Баха о внесении изменений в олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее».



В олимпийский девиз решено добавить слово «вместе»: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Теперь мнение по этому вопросу выскажут члены МОК, после чего он может быть вынесен на голосование ближайшей сессии организации, которая должна пройти в Токио через 3 месяца.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.
 
 
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал предложение главы МОК Томаса Баха о внесении изменений в олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее».
 
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