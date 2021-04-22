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Словакия высылает трех российских дипломатов

22.04.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Братислава проявила солидарность с Прагой, объявившей о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов после истечения срока предъявленного России ультиматума.


Столица Словакии Братислава

Словакия в знак солидарности с Чехией в конфликте с Россией решила выслать трех российских дипломатов. Об этом объявил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер в четверг, 22 апреля, пояснив, пишет DW, что все трое россиян должны покинуть страну в течение семи дней.

Несколькими часами ранее после истечения срока предъявленного ею России ультиматума объявила о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов. Численность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве, заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек. Это означает, что штат российской дипмиссии фактически должен быть сокращен на 70 человек.

Накануне Прага ультимативно потребовала от Москвы обеспечить возвращение в Россию всех ранее высланных дипломатов. Москва резко отвергла это требование, обвинив Прагу в "истерии".  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает действия Чехии исключительно негативно.

Дипломатический кризис между Чехией и Россией


Дипломатический кризис между двумя странами начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия.

Кремль отверг обвинения со стороны Праги. Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. 

В посольстве Чехии в Москве в настоящее время осталось лишь 24 сотрудника: пять дипломатов и 19 человек административного персонала, в то время как в российском посольстве в Праге - 27 дипломатов и 67 административных сотрудников.
 
 
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Братислава проявила солидарность с Прагой, объявившей о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов после истечения срока предъявленного России...
 
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