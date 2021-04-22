Лукашенко о дорожных картах по интеграции: 26 или 27 программ мы уже согласовали, осталось – 2-3 очень серьезные программы

Источник материала: ОНТ

В Москве на встрече с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ. Об этом сообщает БЕЛТА.

В конце 2020 года главы государств составили программу своих действий, – напомнил Лукашенко.

Президент Беларуси отметил: летом Московская область будет принимать Форум регионов Беларуси и России.

Фото: БЕЛТА

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