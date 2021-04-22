Белорусские учёные разработали антиковидную маску, которая обеззараживает вдыхаемый воздух

Источник материала: ОНТ

Альтернативная защита! Антиковидную маску разработали белорусские учёные. Так называемый бактерицидный светодиодный рециркулятор поможет защитить медиков в красной зоне.

Это опытный образец. Он обеззараживает вдыхаемый воздух. Эффективность – почти 100%. Из-за пандемии в мире масок, которые нужно утилизировать, становится всё больше – планета загрязняется. Белорусская разработка может проблему решить. И это не единственный проект наших ученых, направленный на борьбу с пандемией. Прототип национальной вакцины намерены разработать к концу лета.

Белорусская наука с каждым годом всё больше, что называется, приближена к жизни. Многие разработки внедряются, в том числе в экономику. В итоге выходит на самофинансирование. В последнее время из бюджета оплачивается только треть потребностей Академии наук, всё остальное зарабатывают сами. Итоги работы подвели на сессии общего собрания. Здесь же очертили задачи. В этом году намерены запустить проект по водородной энергетике и созданию супернакопителей электроэнергии.

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