ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские учёные разработали антиковидную маску, которая обеззараживает вдыхаемый воздух

22.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские учёные разработали антиковидную маску, которая обеззараживает вдыхаемый воздух

Альтернативная защита! Антиковидную маску разработали белорусские учёные. Так называемый бактерицидный светодиодный рециркулятор поможет защитить медиков в красной зоне.

Это опытный образец. Он обеззараживает вдыхаемый воздух. Эффективность – почти 100%. Из-за пандемии в мире масок, которые нужно утилизировать, становится всё больше – планета загрязняется. Белорусская разработка может проблему решить. И это не единственный проект наших ученых, направленный на борьбу с пандемией. Прототип национальной вакцины намерены разработать к концу лета.  

Белорусская наука с каждым годом всё больше, что называется, приближена к жизни. Многие разработки внедряются, в том числе в экономику. В итоге выходит на самофинансирование. В последнее время из бюджета оплачивается только треть потребностей Академии наук, всё остальное зарабатывают сами. Итоги работы подвели на сессии общего собрания. Здесь же очертили задачи. В этом году намерены запустить проект по водородной энергетике и созданию супернакопителей электроэнергии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Альтернативная защита! Антиковидную маску разработали белорусские учёные. Так называемый бактерицидный светодиодный рециркулятор поможет защитить медиков в...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Маскве адбываецца сустрэча Уладзіміра Пуціна і Аляксандра Лукашэнкі. Што вядома?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by