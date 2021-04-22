ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко о предложениях перенести переговорную площадку по Донбассу: Глупость несусветная

22.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко о предложениях перенести переговорную площадку по Донбассу: Глупость несусветная

В Москве проходит встреча Александр Лукашенко и Владимира Путина. Белорусский лидер прокомментировал предложения в Украине о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко рассказал, что первоначально к нему с просьбой организовать в Беларуси такую площадку обратились президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко.

Глава Беларуси отметил, что, если президенты России и Украины, а также другие вовлеченные в процесс так решат, то группа будет работать в другом месте.

Владимир Путин отметил, что Беларусь просто предоставила площадку и не вмешивается в процесс. 

«И похоронить Минские соглашения», – добавил Президент Беларуси.

Фото: пресс-служба президента Российской Федерации

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве проходит встреча Александр Лукашенко и Владимира Путина. Белорусский лидер прокомментировал предложения в Украине о переносе переговорной площадки по...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Маскве адбываецца сустрэча Уладзіміра Пуціна і Аляксандра Лукашэнкі. Што вядома?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by