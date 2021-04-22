Лукашенко о предложениях перенести переговорную площадку по Донбассу: Глупость несусветная

Источник материала: ОНТ

В Москве проходит встреча Александр Лукашенко и Владимира Путина. Белорусский лидер прокомментировал предложения в Украине о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко рассказал, что первоначально к нему с просьбой организовать в Беларуси такую площадку обратились президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко.

Глава Беларуси отметил, что, если президенты России и Украины, а также другие вовлеченные в процесс так решат, то группа будет работать в другом месте.

Владимир Путин отметил, что Беларусь просто предоставила площадку и не вмешивается в процесс.

«И похоронить Минские соглашения», – добавил Президент Беларуси.

Фото: пресс-служба президента Российской Федерации

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