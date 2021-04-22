|
Лукашенко о предложениях перенести переговорную площадку по Донбассу: Глупость несусветная
Источник материала: ОНТ
В Москве проходит
Лукашенко рассказал, что первоначально к нему с просьбой организовать в Беларуси такую площадку обратились президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко.
Глава Беларуси отметил, что, если президенты России и Украины, а также другие вовлеченные в процесс так решат, то группа будет работать в другом месте.
Владимир Путин отметил, что Беларусь просто предоставила площадку и не вмешивается в процесс.
«И похоронить Минские соглашения», – добавил Президент Беларуси.
Фото: пресс-служба президента Российской Федерации
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве проходит встреча Александр Лукашенко и Владимира Путина. Белорусский лидер прокомментировал предложения в Украине о переносе переговорной площадки по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)