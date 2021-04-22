Заслуженной артистке Беларуси Елене Спиридович – 60 лет

Источник материала: ОНТ

Женщина, которая ведёт. Сегодня заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович отмечает юбилей – 60 лет. И в это верится с трудом! Телеведущую по праву называют лицом «Славянского базара».

Она любит тюльпаны и всё жёлтое, а ещё свою профессию. Теледиву знает каждый зритель, причём не только по ту сторону экрана, но и сцены. «Славянский базар» в Витебске, кинофестиваль «Лiстапад», «Дажынкi», российские «Кинотавр» и «Лики любви» – эффектная блондинка с голливудской улыбкой – практически визитная карточка многих творческих форумов. В день рождения ведущая вспоминает своё первое появление на экране.

Елена Спиридович, телеведущая: «Первый эфир я вообще не волновалась, потому что я не собиралась туда идти. Я бежала по коридору, работая на телевидении уже месяца полтора. Меня остановила режиссёр и сказала: завтра ты в прямом эфире будешь представлять на "Песню года" коллектив, а прямой эфир на весь Советский Союз. Мне не понравилось, я много усилий потратила, и я вышла из эфира, и не поняла, чего все так стремятся туда».

Уже следующий эфир собственной программы она просила провести сама и с того момента больше не сходила с экрана. Всю жизнь Елена Спиридович посвятила любимому занятию. Её уважают коллеги, ей верит зритель, а она остаётся искренней, не любит ставить точки и в юбилей обходится без итогов. Впереди у артистки много творческих планов и ещё много эфирного времени.

С юбилеем Елену Спиридович поздравил Александр Лукашенко. Президент отметил яркий талант, удивительное обаяние, интеллигентность, чуткое и уважительное отношение к аудитории, которые являются образцом высочайшего профессионального мастерства. Отсюда и заслуженная любовь миллионов зрителей нашей страны и зарубежья.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram