ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заслуженной артистке Беларуси Елене Спиридович – 60 лет

22.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Заслуженной артистке Беларуси Елене Спиридович – 60 лет

Женщина, которая ведёт. Сегодня заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович отмечает юбилей – 60 лет. И в это верится с трудом! Телеведущую по праву называют лицом «Славянского базара».

Она любит тюльпаны и всё жёлтое, а ещё свою профессию. Теледиву знает каждый зритель, причём не только по ту сторону экрана, но и сцены. «Славянский базар» в Витебске, кинофестиваль «Лiстапад», «Дажынкi», российские «Кинотавр» и «Лики любви» – эффектная блондинка с голливудской улыбкой – практически визитная карточка многих творческих форумов. В день рождения ведущая вспоминает своё первое появление на экране.

Елена Спиридович, телеведущая: «Первый эфир я вообще не волновалась, потому что я не собиралась туда идти. Я бежала по коридору, работая на телевидении уже месяца полтора. Меня остановила режиссёр и сказала: завтра ты в прямом эфире будешь представлять на "Песню года" коллектив, а прямой эфир на весь Советский Союз. Мне не понравилось, я много усилий потратила, и я вышла из эфира, и не поняла, чего все так стремятся туда». 

Уже следующий эфир собственной программы она просила провести сама и с того момента больше не сходила с экрана. Всю жизнь Елена Спиридович посвятила любимому занятию. Её уважают коллеги, ей верит зритель, а она остаётся искренней, не любит ставить точки и в юбилей обходится без итогов. Впереди у артистки много творческих планов и ещё много эфирного времени.

С юбилеем Елену Спиридович поздравил Александр Лукашенко. Президент отметил яркий талант, удивительное обаяние, интеллигентность, чуткое и уважительное отношение к аудитории, которые являются образцом высочайшего профессионального мастерства. Отсюда и заслуженная любовь миллионов зрителей нашей страны и зарубежья.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина, которая ведёт. Сегодня заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович отмечает юбилей – 60 лет. И в это верится с трудом! Телеведущую по праву называют...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Маскве адбываецца сустрэча Уладзіміра Пуціна і Аляксандра Лукашэнкі. Што вядома?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by