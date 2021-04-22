Эти фразы портят вашу речь! Избавляемся от слов-паразитов

Источник материала: ОНТ

Слова-паразиты чаще всего встречаются в разговорной речи, когда человек не может четко сформулировать мысль. Настает момент неудобного молчания, который чем-то нужно заполнить. Также эти слова употребляются из-за привычки, которая позаимствована от другого человека. Вспомните, как ваш друг часто употребляет какое-то слово-паразит, через время вы и сами начинаете использовать его в разговоре.

Примеры слов-паразитов могут быть разнообразны:

ну;

вот так вот;

это как его;

короче;

скажем;

м-м-м;

в общем-то;

типа;

вот;

блин;

в некотором роде;

слушай;

да ладно;

ого;

достаточно;

не вопрос;

э-э-э;

значит;

это;

как бы;

это самое;

собственно;

в принципе;

допустим;

кстати;

вообще;

кажется;

просто;

конкретно и другие.

Стоит ли исключить из своей речи слова-паразиты?



Фото: news.freeads.world

Ошибочно думать, что слова-паразиты всегда негативно влияют на качество вашей речи. Они являются «паразитами» только тогда, когда употребляются в речи не к месту. Когда вы читаете художественную литературу, то видите корректное использование подобных слов. С помощью них авторы передают эмоции героя, накаляя обстановку.



Фото: twitter.com

Но слова могу стать «паразитами», если вы часто их употребляете. Ваша фраза не теряет смысла без них, а вы упорно их используете.

Представим вам несколько примеров замены слов-паразитов на более «красноречивые». Но если вы не хотите с помощью них усилить ваш посыл в разговоре, то по возможности исключите их.



Фото: proza.ru

да ладно! – это поразительно! полный восторг!

не вопрос – меня не затруднит;

типа того – очень похоже;

прикол – интересно, забавно;

в принципе – согласен;

оки – хорошо;

короче – если кратко;

то есть – другими словами;

в общем – в общих чертах, по большому счету;

просто – всего лишь;

в принципе – в целом;

жесть – кошмар;

на самом деле – фактически.





По материалам сайта wordsonline.ru

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