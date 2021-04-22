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Эти фразы портят вашу речь! Избавляемся от слов-паразитов

22.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эти фразы портят вашу речь! Избавляемся от слов-паразитов

Слова-паразиты чаще всего встречаются в разговорной речи, когда человек не может четко сформулировать мысль. Настает момент неудобного молчания, который чем-то нужно заполнить. Также эти слова употребляются из-за привычки, которая позаимствована от другого человека. Вспомните, как ваш друг часто употребляет какое-то слово-паразит, через время вы и сами начинаете использовать его в разговоре.

 

Примеры слов-паразитов могут быть разнообразны: 

  • ну;
  • вот так вот;
  • это как его;
  • короче;
  • скажем;
  • м-м-м;
  • в общем-то;
  • типа;
  • вот;
  • блин;
  • в некотором роде;
  • слушай;
  • да ладно;
  • ого;
  • достаточно;
  • не вопрос;
  • э-э-э;
  • значит;
  • это;
  • как бы;
  • это самое;
  • собственно;
  • в принципе;
  • допустим;
  • кстати;
  • вообще;
  • кажется;
  • просто;
  • конкретно и другие.

Стоит ли исключить из своей речи слова-паразиты?


Фото: news.freeads.world

Ошибочно думать, что слова-паразиты всегда негативно влияют на качество вашей речи. Они являются «паразитами» только тогда, когда употребляются в речи не к месту. Когда вы читаете художественную литературу, то видите корректное использование подобных слов. С помощью них авторы передают эмоции героя, накаляя обстановку.


Фото: twitter.com

Но слова могу стать «паразитами», если вы часто их употребляете. Ваша фраза не теряет смысла без них, а вы упорно их используете.

Представим вам несколько примеров замены слов-паразитов на более «красноречивые». Но если вы не хотите с помощью них усилить ваш посыл в разговоре, то по возможности исключите их.


Фото: proza.ru

  • да ладно! – это поразительно! полный восторг!
  • не вопрос – меня не затруднит;
  • типа того – очень похоже;
  • прикол – интересно, забавно;
  • в принципе – согласен;
  • оки – хорошо;
  • короче – если кратко;
  • то есть – другими словами;
  • в общем – в общих чертах, по большому счету;
  • просто – всего лишь;
  • в принципе – в целом;
  • жесть – кошмар;
  • на самом деле – фактически.


По материалам сайта wordsonline.ru

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Слова-паразиты чаще всего встречаются в разговорной речи, когда человек не может четко сформулировать мысль. Настает момент неудобного молчания, который чем-то...
 
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