|
Эти фразы портят вашу речь! Избавляемся от слов-паразитов
Источник материала: ОНТ
Слова-паразиты чаще всего встречаются в разговорной речи, когда человек не может четко сформулировать мысль. Настает момент неудобного молчания, который чем-то нужно заполнить. Также эти слова употребляются из-за привычки, которая позаимствована от другого человека. Вспомните, как ваш друг часто употребляет какое-то слово-паразит, через время вы и сами начинаете использовать его в разговоре.
Примеры слов-паразитов могут быть разнообразны:
Стоит ли исключить из своей речи слова-паразиты?
Ошибочно думать, что слова-паразиты всегда негативно влияют на качество вашей речи. Они являются «паразитами» только тогда, когда употребляются в речи не к месту. Когда вы читаете художественную литературу, то видите корректное использование подобных слов. С помощью них авторы передают эмоции героя, накаляя обстановку.
Но слова могу стать «паразитами», если вы часто их употребляете. Ваша фраза не теряет смысла без них, а вы упорно их используете.
Представим вам несколько примеров замены слов-паразитов на более «красноречивые». Но если вы не хотите с помощью них усилить ваш посыл в разговоре, то по возможности исключите их.
По материалам сайта
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слова-паразиты чаще всего встречаются в разговорной речи, когда человек не может четко сформулировать мысль. Настает момент неудобного молчания, который чем-то...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)