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Встреча Лукашенко и Путина проходит в Кремле

22.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Встреча Лукашенко и Путина проходит в Кремле

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Москве.

Главы государств обсудят белорусско-российские отношения, отдельно остановятся на вопросах торгово-экономического взаимодействия.

Предполагается, что лидеры затронут тему COVID-19, взаимодействие стран по борьбе с пандемией. А также рассмотрят дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.

В приоритетах – союзная тематика.

Президенты обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями о международной повестке и ситуации в регионе.

Фото: пресс-служба президента Российской Федерации

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Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Москве. Главы государств обсудят белорусско-российские отношения, отдельно остановятся на вопросах...
 
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