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Стали известны предварительные причины аварии на водопроводе в Минске

22.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны предварительные причины аварии на водопроводе в Минске

Стали известны предварительные причины аварии на водопроводе в столичной Чижовке. Версий – две: повреждение трубопровода при выполнении строительно-монтажных работ и низкие эксплуатационные характеристики металла, которые привели к ускоренному износу трубы. 

На месте коммунальной аварии на окраине Минска весь день продолжались работы. На время промывки систем пить воду из-под крана местным жителям не рекомендуют. 

Григорий Гетюк, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: «Проведены отборы проб воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах. Мы рекомендуем использовать для питья воду бутилированную либо привозную. По результатам исследования, которое провели уже во второй половине дня в Заводском районе, в некоторых детских учреждениях (в садиках и яслях) вода уже соответствует требованиям санитарных правил. Поэтому её можно использовать без ограничений. Контроль продолжается, поэтому говорить в целом, что уже можно использовать без ограничений питьевую воду, пока рано».

В пострадавшие районы отправили автоцистерны с водой. А Министерство антимонопольного регулирования пригрозило ответственностью за необоснованное повышение цен на воду в магазинах.

Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод» предприятия «Минскводоканал»: «В настоящее время водоснабжение потребителей восстановлено, мониторится качество оказываемой услуги, в случае выявления каких-то несоответствий принимаются оперативные меры, выполняются регламентные работы для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей».

Повреждение произошло в районе строительных работ сразу за торговым центром на улице Уборевича. Зацепило и газопровод, в воздухе какое-то время ощущался специфический запах. Напомним, крупная авария оставила без воды более 1600 домов сразу в трёх столичных районах – Заводском, Ленинском и Октябрьском. А вот на улице воды хватало с избытком: поток хлынул на тротуары и дороги, были затоплены ближайшие парковки. Пока автомобилисты дрейфовали, а пешеходы развлекались, аварийные службы спасали людей. Водоснабжение восстановили ещё ночью, сейчас необходимо добиться качества питьевой воды.

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Теги: Минск
 
 
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Стали известны предварительные причины аварии на водопроводе в столичной Чижовке. Версий – две: повреждение трубопровода при выполнении строительно-монтажных...
 
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