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Стали известны предварительные причины аварии на водопроводе в Минске
Источник материала: ОНТ
Стали известны предварительные причины аварии на водопроводе в столичной Чижовке. Версий – две: повреждение трубопровода при выполнении строительно-монтажных работ и низкие эксплуатационные характеристики металла, которые привели к ускоренному износу трубы.
На месте коммунальной аварии на окраине Минска весь день продолжались работы. На время промывки систем пить воду из-под крана местным жителям не рекомендуют.
В пострадавшие районы отправили автоцистерны с водой. А Министерство антимонопольного регулирования пригрозило ответственностью за необоснованное повышение цен на воду в магазинах.
Повреждение произошло в районе строительных работ сразу за торговым центром на улице Уборевича. Зацепило и газопровод, в воздухе какое-то время ощущался специфический запах. Напомним, крупная авария оставила без воды более 1600 домов сразу в трёх столичных районах – Заводском, Ленинском и Октябрьском. А вот на улице воды хватало с избытком: поток хлынул на тротуары и дороги, были затоплены ближайшие парковки. Пока автомобилисты дрейфовали, а пешеходы развлекались, аварийные службы спасали людей. Водоснабжение восстановили ещё ночью, сейчас необходимо добиться качества питьевой воды.
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Стали известны предварительные причины аварии на водопроводе в столичной Чижовке. Версий – две: повреждение трубопровода при выполнении строительно-монтажных...
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