|
Герасименя и Опейкин объявлены в розыск
Источник материала: ОНТ
Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина. Об этом
Ранее
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина. Об этом сообщает Telegram-канал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)