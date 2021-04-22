Герасименя и Опейкин объявлены в розыск

Источник материала: ОНТ

Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

Ранее сообщалось , что Александра Герасименя и Александр Опейкин в августе 2020 года создали объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности». Цель – финансовая и юридическая помощь спортсменам, которые были привлечены к ответственности за нарушение белорусского законодательства.

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