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Когда сюжет действительно захватывает: в школьную библиотеку вернули книгу спустя 32 года просрочки

22.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Когда сюжет действительно захватывает: в школьную библиотеку вернули книгу спустя 32 года просрочки

В католическую среднюю школу Святого Джона Фишера (Питерборо, Англия) вернули книгу спустя 32 года просрочки. Об этом сообщает Upi.

Книгу прислали посылкой. Это было издание 1954 года «Manners Make a Difference». Там даются советы детям и подросткам, как вести себя в школе, церкви и других общественных местах. 

К книге прилагалась анонимная записка с извинениями. Ее взяли почитать в 1989 году, а вернули спустя 32 года. В библиотеке подсчитали, что за такую просрочку кто-то задолжал им примерно 832 фунта стерлингов. Но нарушителя библиотечных правил решили простить и не разыскивать. 

А вот книга на полку не вернется – она несколько устарела со своими советами. Однако ее выставят в школьном музее в качестве странного экспоната.

Фото: pixabay.com

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В католическую среднюю школу Святого Джона Фишера (Питерборо, Англия) вернули книгу спустя 32 года просрочки. Об этом сообщает Upi. Книгу прислали посылкой. Это было...
 
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