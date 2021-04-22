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Электронная система приёма обращений граждан может заработать к концу года
Источник материала: ОНТ
Единая автоматизированная система учёта и обработки обращений граждан, как ожидается, заработает к концу года. Это позволит повысить эффективность и оперативность решения вопросов людей.
Над внедрением такой системы работали несколько лет. Обращения белорусы смогут оформлять в электронном виде. И самостоятельно отслеживать, на какой стадии находится решение насущной проблемы, рассказала сегодня в Черикове заместитель Главы Администрации Президента. Там же Ольга Чуприс провела приём граждан.
Помимо жителей Черикова, на приём приехали и люди из других регионов Могилёвской и даже Минской областей. Большая часть обращений – вопросы правовые. Также среди волнующих тем – проблемы коммунальной и социальной сфер.
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Единая автоматизированная система учёта и обработки обращений граждан, как ожидается, заработает к концу года. Это позволит повысить эффективность и...
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