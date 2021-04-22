Электронная система приёма обращений граждан может заработать к концу года

Источник материала: ОНТ

Единая автоматизированная система учёта и обработки обращений граждан, как ожидается, заработает к концу года. Это позволит повысить эффективность и оперативность решения вопросов людей.

Над внедрением такой системы работали несколько лет. Обращения белорусы смогут оформлять в электронном виде. И самостоятельно отслеживать, на какой стадии находится решение насущной проблемы, рассказала сегодня в Черикове заместитель Главы Администрации Президента. Там же Ольга Чуприс провела приём граждан.

Ольга Чуприс, заместитель Главы Администрации Президента Беларуси: «Мы будем видеть весь ход процесса работы с обращениями гражданина. И гражданин будет видеть, как с ним велась работа. Хочется думать, что такая работа будет на пользу делу. Кстати, личные приёмы дают возможность власти понять, что не так на местах, какие варианты совершенствования того же законодательства».

Помимо жителей Черикова, на приём приехали и люди из других регионов Могилёвской и даже Минской областей. Большая часть обращений – вопросы правовые. Также среди волнующих тем – проблемы коммунальной и социальной сфер.

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