Свадебный гость немного отвлёкся, чем всех развеселил

Источник материала: ОНТ

Пара из Флориды (США) решили, что их пес должен быть на их свадьбе. В итоге животное немного отвлеклось, что развеселило и гостей, и зрителей. Ролик размещен на YouTube.





Золотистый ретривер Кэш был почётным гостем на свадьбе. Его заранее хорошо выгуляли и утомили, а после привезли в часовню на торжество. Однако выяснилось, что заряд энергии в собаке еще есть. Кэш абсолютно не проникся важностью момента и отвлёкся. Проходя по проходу, он пытаясь познакомиться со всеми гостями и лично поприветствовать каждого.

Когда же дружелюбное животное наконец-то добралось до алтаря, все вздохнули с облегчением.

Фото: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram