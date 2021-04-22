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Свадебный гость немного отвлёкся, чем всех развеселил
Источник материала: ОНТ
Пара из Флориды (США) решили, что их пес должен быть на их свадьбе. В итоге животное немного отвлеклось, что развеселило и гостей, и зрителей. Ролик размещен на YouTube.
Золотистый ретривер Кэш был почётным гостем на свадьбе. Его заранее хорошо выгуляли и утомили, а после привезли в часовню на торжество. Однако выяснилось, что заряд энергии в собаке еще есть. Кэш абсолютно не проникся важностью момента и отвлёкся. Проходя по проходу, он пытаясь познакомиться со всеми гостями и лично поприветствовать каждого.
Когда же дружелюбное животное наконец-то добралось до алтаря, все вздохнули с облегчением.
Фото: pixabay.com
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Пара из Флориды (США) решили, что их пес должен быть на их свадьбе. В итоге животное немного отвлеклось, что развеселило и гостей, и зрителей. Ролик размещен на YouTube. ...
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