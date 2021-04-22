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МИД России прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Лукашенко
Источник материала: ОНТ
В МИД России прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Лукашенко. Об этом
Ранее сотрудники ФСБ России совместно со специалистами КГБ Беларуси задержали в Москве двух человек, которые
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин
Фото: МИД РФ
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В МИД России прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Лукашенко. Об этом сообщает RT. Ранее сотрудники ФСБ России совместно со специалистами КГБ...
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