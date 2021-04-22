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МИД России прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Лукашенко

22.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД России прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Лукашенко

В МИД России прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Лукашенко. Об этом сообщает RT.

Ранее сотрудники ФСБ России совместно со специалистами КГБ Беларуси задержали в Москве двух человек, которые готовили госпереворот и физическое устранение Лукашенко. 

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин осудил попытку государственного переворота в Беларуси.

Фото: МИД РФ 

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В МИД России прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Лукашенко. Об этом сообщает RT. Ранее сотрудники ФСБ России совместно со специалистами КГБ...
 
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