МИД России прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Лукашенко

Источник материала: ОНТ

В МИД России прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Лукашенко. Об этом сообщает RT.

Ранее сотрудники ФСБ России совместно со специалистами КГБ Беларуси задержали в Москве двух человек, которые готовили госпереворот и физическое устранение Лукашенко.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин осудил попытку государственного переворота в Беларуси.

Фото: МИД РФ

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