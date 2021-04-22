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Не ешьте это, если хотите похудеть! 5 «здоровых» продуктов, которые нужно исключить из рациона

22.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не ешьте это, если хотите похудеть! 5 «здоровых» продуктов, которые нужно исключить из рациона

Когда мы садимся на правильное питание или диету, то непреднамеренно совершаем ряд ошибок, который будет тормозить прогресс. 

Маркетинговые действия вводят покупателей в заблуждение. Вы заходите в магазин и видите, как на упаковке написано 0 калорий. Этот продукт кидаете в корзину, надеясь на его полезность и помощь в похудении. Но что вас ожидает после его употребления?

Мы сделали подборку из 5 продуктов, от которых точно стоит отказаться на время диеты.

 

1. Высокоуглеводные снэки


Фото6 safeko.ru

От диетологов мы часто слышим, что нужно сократить потребление жиров. Значит логичным шагом будут перекусы хлебцами и крекерами из отдела магазина со здоровым питанием. Но углеводы в этом случае могут сыграть злую шутку. Всухомятку они превращаются в глюкозу, что в свою очередь приводит к инсулиновому скачку в крови. У вас появляется резкое чувство голода и желание утолить его еще одной порцией снэков. Специалисты в области диетологии советуют покупать снэки с содержанием полезных жиров и белков.

2. Замороженные продукты


Фото: evgeniy-udalov.ru

Выяснилось, что производители для увеличения срока замороженных продуктов часто добавляют натрий, который вызывает задержки жидкости в теле, проявляющиеся в форме отеков.

Также опасной формой продуктов при поддержании диеты являются маленькие полуфабрикаты. При виде таких мини размеров «психологическое» насыщение наступает гораздо позже, чем при употреблении еды обычного размера.

3. Продукты с пониженным содержанием жира


Фото: simpleslim.ru

Если вы действительно хотите похудеть, то данные продукты стоит исключить из вашего рациона. Так как обезжиренные продукты воспринимаются нашим организмом как менее вкусные, то их часто объемно подслащивают.

С психологической точки зрения мозг дает сигнал, что обезжиренного продукта можно съесть больше. Итог – вы съели такое же количество калорий, как при употреблении продуктов с высоким содержанием жира.

4. Натуральные соки


Фото6 sadovoekoltso.com.ua

Пакетированные соки уже давно принято считать злом из-за спорного состава и большого количества сахара. А натуральные в чем провинились?

Давайте рассмотрим на примере апельсинового фреша. Вы выпили целый стакан. Но пришло ли насыщение? Ответ очевидный – нет. Хотя в этом стакане целых 5 апельсинов, съев которые, вы бы насытились.

Для насыщения организму не хватает клетчатки, которая разрушается в процессе приготовления фреша. И после такого напитка ожидайте резкое чувство голода, так как сахар провоцирует скачки глюкозы.

5. Напитки с искусственными заменителями сахара


Фото: woman.rambler.ru

Сладкий напиток, который содержит 0 калорий, является опасным для организма. Ученые провели исследования и выявили у некоторых людей стабильное привыкание к таким «диетическим» продуктам. Специалисты сравнивают такой процесс с наркотической зависимостью. Поэтому задумайтесь в следующий раз, действительно ли вы хотите чудо-напиток с 0 содержанием калорий?

Самая полезная альтернатива – вода с лимоном или лаймом, можно добавить натуральные ягоды для вкуса. Если на готовку нет времени, лучше выбрать натуральную минеральную воду. 

 

По материалам сайта 4tololo.ru

https://4tololo.ru/content/9897

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Когда мы садимся на правильное питание или диету, то непреднамеренно совершаем ряд ошибок, который будет тормозить прогресс.  Маркетинговые действия вводят...
 
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