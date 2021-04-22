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Не ешьте это, если хотите похудеть! 5 «здоровых» продуктов, которые нужно исключить из рациона
Источник материала: ОНТ
Когда мы садимся на правильное питание или диету, то непреднамеренно совершаем ряд ошибок, который будет тормозить прогресс.
Маркетинговые действия вводят покупателей в заблуждение. Вы заходите в магазин и видите, как на упаковке написано 0 калорий. Этот продукт кидаете в корзину, надеясь на его полезность и помощь в похудении. Но что вас ожидает после его употребления?
Мы сделали подборку из 5 продуктов, от которых точно стоит отказаться на время диеты.
1. Высокоуглеводные снэки
От диетологов мы часто слышим, что нужно сократить потребление жиров. Значит логичным шагом будут перекусы хлебцами и крекерами из отдела магазина со здоровым питанием. Но углеводы в этом случае могут сыграть злую шутку. Всухомятку они превращаются в глюкозу, что в свою очередь приводит к инсулиновому скачку в крови. У вас появляется резкое чувство голода и желание утолить его еще одной порцией снэков. Специалисты в области диетологии советуют покупать снэки с содержанием полезных жиров и белков.
2. Замороженные продукты
Выяснилось, что производители для увеличения срока замороженных продуктов часто добавляют натрий, который вызывает задержки жидкости в теле, проявляющиеся в форме отеков.
Также опасной формой продуктов при поддержании диеты являются маленькие полуфабрикаты. При виде таких мини размеров «психологическое» насыщение наступает гораздо позже, чем при употреблении еды обычного размера.
3. Продукты с пониженным содержанием жира
Если вы действительно хотите похудеть, то данные продукты стоит исключить из вашего рациона. Так как обезжиренные продукты воспринимаются нашим организмом как менее вкусные, то их часто объемно подслащивают.
С психологической точки зрения мозг дает сигнал, что обезжиренного продукта можно съесть больше. Итог – вы съели такое же количество калорий, как при употреблении продуктов с высоким содержанием жира.
4. Натуральные соки
Пакетированные соки уже давно принято считать злом из-за спорного состава и большого количества сахара. А натуральные в чем провинились?
Давайте рассмотрим на примере апельсинового фреша. Вы выпили целый стакан. Но пришло ли насыщение? Ответ очевидный – нет. Хотя в этом стакане целых 5 апельсинов, съев которые, вы бы насытились.
Для насыщения организму не хватает клетчатки, которая разрушается в процессе приготовления фреша. И после такого напитка ожидайте резкое чувство голода, так как сахар провоцирует скачки глюкозы.
5. Напитки с искусственными заменителями сахара
Сладкий напиток, который содержит 0 калорий, является опасным для организма. Ученые провели исследования и выявили у некоторых людей стабильное привыкание к таким «диетическим» продуктам. Специалисты сравнивают такой процесс с наркотической зависимостью. Поэтому задумайтесь в следующий раз, действительно ли вы хотите чудо-напиток с 0 содержанием калорий?
Самая полезная альтернатива – вода с лимоном или лаймом, можно добавить натуральные ягоды для вкуса. Если на готовку нет времени, лучше выбрать натуральную минеральную воду.
По материалам сайта 4tololo.ru
https://4tololo.ru/content/9897
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Когда мы садимся на правильное питание или диету, то непреднамеренно совершаем ряд ошибок, который будет тормозить прогресс. Маркетинговые действия вводят...
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