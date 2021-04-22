«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Барселону» в плей-офф баскетбольной Евролиги

Источник материала: ОНТ

Главная сенсация в плей-офф баскетбольной Евролиги. «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Барселону».

Матч завершился победой российского клуба со счётом 76:74.

Самым результативным игроком стал Кевин Пангос из «Зенита», набравший 22 очка. Питерцы вырвали победу на последних секундах.

«Зенит» установил уникальный рекорд турнира. Впервые команда, завершившая регулярный чемпионат на восьмом месте, сумела начать серию плей-офф с победы в матче с лидером сезона. Завтра соперники встретятся вновь, затем серия переедет в Санкт-Петербург.

Также ЦСКА ведёт в противостоянии с «Фенербахче», «Эфес» пока обыгрывает «Реал».

Фото: pixabay

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