ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Катя Лель заявила, что чувствует энергию инопланетян. И что они прибудут на Землю до 2030-го

22.04.2021 20:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Певица Катя Лель заявила, что она чувствует энергию инопланетян. Также Екатерина Чупринина (настоящее имя 46-летней звезды) предсказала вторжение НЛО на Землю до 2030 года. Интервью с такими высказываниями исполнительницы хитов «Мой мармеладный» и «Муси-пуси» вышло на YouTube-канале Super 22 апреля.


Скриншот YouTube

«Каминг-аут» о том, что она видит инопланетных существ, певица сделала уже пару лет назад. С тех пор она регулярно появляется на передачах по телевизору, обсуждая свой опыт с конспирологами. Некоторые считают, что певица так хайпится — тем более ее громкие заявления совпадают с пиками активности в ее творчестве. Такой же вопрос ей задала ведущая шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале Super.

— Ты представляешь, как здорово: даже ничего не надо придумывать, за тебя уже все придумали высшие силы света, которые реальные. Как я могу разводить эти события, если они происходят? Я ж не могу контролировать, — объяснила Катя Лель. — Они [публика] по-любому обвинят в хайпе. Нет смысла оправдываться.

В интервью певица заявила, что, по ее мнению, до 2030 года на Земле случится вторжение НЛО. Лель пояснила, откуда она это знает:

— Во-первых, они всегда рядом со мной. Я их чувствую энергетически, я их вижу из окна в центре Москвы. И… во снах очень много информации приходит. Тебе кажется иногда, что это сон, но это настолько все правдоподобно. Что ты говоришь себе: «Это сон!» — но на самом деле это был не сон, а разные реальности. Наша реальная жизнь и жизнь реального сна. Это не просто сны, которые к нам приходят, они приходят с наполненностью.

Кроме этого, в интервью певица сказала: человечество — это эксперимент высшей цивилизации. В конце беседы Лель добавила, что «они» находились в студии во время разговора, «улыбались, задумывались».

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
46-летняя певица рассказала о своем общении с потусторонним миром для YouTube-аудитории.
 
Новости дня
Новости разные
 
Долар больш не будзе сусветным паліцыянтам?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by