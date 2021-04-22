Индекс шашлыка: во сколько обойдется пикник жителям стран СНГ и Грузии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Предстоящие майские праздники многие люди проводят на природе. Пикник невозможно представить без шашлыка. В какую цену блюдо обойдется жителям стран Содружества и Грузии, расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

Этой весной шашлыки для казахстанцев – дорогое удовольствие. За последний год мясо в республике подорожало почти на 20%, сообщает корреспондент Гульмира Жанзакова. Самая высокая цена – у баранины. Килограмм шашлыка с учетом маринада и древесного угля обойдется примерно в 10 долларов. Но спрос на него не падает. В Казахстане, как известно, любят мясо. По данным национальной статистики, больше всего его едят в столице, Карагандинской и Жамбылской областях.

Считается, что все грузины – мясоеды, и шашлык находится в числе самых любимых блюд. Лучше всех его готовят кахетинцы, говорит корреспондент Михаил Робакидзе. Шампуры и мангал есть в каждой семье. Костер разжигают из виноградной лозы, что придает блюду особый аромат. Подходит и говядина, и свинина. Весной чаще берут баранину. Один килограмм стоит 9-10 долларов. Это дороже, чем в прошлом году примерно на полтора доллара. Причина, как говорят специалисты, в инфляции и падении курса национальной валюты.

В Беларуси установилась хорошая солнечная погода. Весенние выходные многие предпочитают проводить на природе, за городом, информирует корреспондент Екатерина Михайлинская. В ближайшие выходные спрос на мясо и сопутствующие товары наверняка возрастет. Шашлык из баранины в Беларуси обойдется примерно в 25-30 долларов. Цены на мангалы, шампуры и уголь за год изменились не существенно. Продукты же, мясо и овощи подорожали. В начале сезона в стране предпочитают покупать готовый шашлык из свинины. Килограмм стоит около четырех долларов.

В Баку самый востребованный шашлык – из бараньей корейки. Маринуют мясо с луком, солью, перцем и небольшим количеством винного уксуса, рассказывает корреспондент Кямран Гусейнов. Иногда добавляют кинзу, базилик, петрушку и тархун. Жарят шашлык до румяно-золотистой корочки. Главное – не пересушить. Готовое блюдо выкладывают на тарелку, а поверх кладут нарезанный полукольцами и смешанный с сумахом красный лук. Килограмм шашлыка с учетом всех ингредиентов обойдется в 11 долларов. За последний год цена не изменилась.

В ресторанах Душанбе порция шашлыка в среднем стоит три доллара, информирует корреспондент Зарина Абдуназарова. Это цена за 250 граммов. Самому приготовить мясо на углях дешевле. Килограмм бараньей корейки в столице стоит 7,5 долларов. Дороже, чем год назад, на 10%. В республике мясо обычно замачивают в кефире, джурхоте или киви. Нарезают мелко и маринуют не больше двух часов.

Животноводы Армении начинают активно продавать ягнятину в апреле, рассказала корреспондент Ирина Мкртчян. В это время стада уже выгоняют на пастбища с молодой травой. Килограмм корейки сейчас можно купить за 7 долларов. Причем цена за год не изменилась. Корейку и грудинку используют для приготовления шашлыка, а лопатку и голяшку запекают в фольге на углях. Шашлык делают из свежего мяса с добавлением соли, сушеных дикорастущих трав – чабера и розмарина. В Армении уверены, что маринование луком портит вкус баранины.

На рынках Кыргызстана килограмм баранины стоит 5,5 долларов, в гипермаркетах дороже. Цены на мясо за год выросли вдвое, отмечает корреспондент Алия Махотина. Подорожал и готовый шашлык. К нему обычно добавляют кусочки курдючного жира. Считается, что после жарки мясо будет сочным и ароматным. Часто добавляют овощи и зелень, но это в кафе и ресторанах. Там двести граммов шашлыка стоят 4,5 доллара. С началом сезона пикников многие жители выезжают на природу и готовят сами. Тогда порция мяса обойдется втрое дешевле.