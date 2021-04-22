Учредителя медиакомпании «Ранак» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 360 тыс. рублей

Учредителя медиакомпании «Ранак-Реклама» (Светлогорск, Гомельская область) Игоря Кашликова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 360 тыс. рублей, сообщил БелаПАН журналист компании Андрей Липский.



Игорь Кашликов.

Утром 21 апреля домой к сотрудникам «Ранка» Липскому и Владимиру Попову, а также в офис пришли с обысками представители департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Изъята компьютерная техника.

По словам Липского, в ордере было указано, что обыск проводится в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении учредителя компании «Ранак-Реклама» Кашликова.

«Кашликов подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 360 тыс. рублей, причем в 2018 году. Тогда вопрос: почему не пришли в 2019 году? Насколько я знаю, претензии возникли в сентябре 2020-го, когда мы активно освещали события в нашем городе, в том числе акции, и выражали свою позицию», — заявил Липский.

Журналист работает в «Ранке» с 1996 года, ранее претензий к нему не было.

До августа прошлого года компания размещала в основном нейтральные новости. «А ничего же не происходило, не на что было реагировать. Мы для себя определились так: если будет какая-то активность, то присутствуем, отражаем это», — отметил журналист.

По его мнению, Кашликов — «человек-законник, он никакого риска не приемлет, если сделка сомнительная, он никогда на нее не пойдет». «Но когда в стране не до законов… Это просто наезд на нас, чтобы помешать нам работать. Но мы продолжим работу — это даже не обсуждается», — подчеркнул Липский.

Он отметил, с сентября 2020 года местная власть прекратила коммуникации с «Ранком». «Не отвечают на звонки, требуют писать письменные запросы. Ответы дают через две недели и ни о чем», — сообщил журналист.