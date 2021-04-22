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Власти Минска не разрешили «Чернобыльский шлях»

22.04.2021 20:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мингорисполком отказал организаторам в проведении традиционного «Чернобыльского шляха», который должен был состояться 26 апреля — в годовщину аварии на ЧАЭС.

Власти Минска не разрешили «Чернобыльский шлях»

В ответе на заявку организаторов Мингорисполком указал несколько причин для отказа: отсутствие договоров с милицией, скорой помощью и коммунальными службами, оглашение время сбора и маршрута шествия до получения ответа, а также неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Заявка на проведение «Чернобыльского шляха» была подана 9 апреля. В оргкомитет вошли представители Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые», штаба Тихановской и движения «За Свободу».

Заявку на проведение акции подали председатель «Зеленых» Дмитрий Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусёв и представитель БСДП Людмила Волкова.

 

 

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Мингорисполком отказал организаторам в проведении традиционного «Чернобыльского шляха», который должен был состояться 26 апреля — в годовщину аварии на ЧАЭС.
 
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