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Власти Минска не разрешили «Чернобыльский шлях»
Источник материала: Навiны
Мингорисполком отказал организаторам в проведении традиционного «Чернобыльского шляха», который должен был состояться 26 апреля — в годовщину аварии на ЧАЭС.
В ответе на заявку организаторов Мингорисполком указал несколько причин для отказа: отсутствие договоров с милицией, скорой помощью и коммунальными службами, оглашение время сбора и маршрута шествия до получения ответа, а также неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.
Заявка на проведение «Чернобыльского шляха»
Заявку на проведение акции подали председатель «Зеленых» Дмитрий Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусёв и представитель БСДП Людмила Волкова.
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