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Власти запретили проводить «Чернобыльский шлях»

22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Мингорисполком отказал организаторам в проведении «Чернобыльского шляха», сообщил TUT.BY глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

В своем ответе на заявку организаторов Мингорисполком указал несколько причин для отказа: отсутствие договоров с милицией, скорой и коммунальниками, маршрут шествия, который по мнению властей, не соответствует требованию закона, организаторы якобы до получения ответа от властей озвучили маршрут и время сбора участников, что запрещено законом, и, конечно, COVID-19.

«У мэтах прафілактыкі і мінімізацыі распаўсюджвання вострых рэспіраторых інфекцый, у тым ліку выкліканых COVID-19, выканання дзеючых рэкамендацый Міністэрства аховы здароўя, лічым непажаданым правядзенне масавых мерапрыемстваў на тэрыторыі сталіцы», — говорится в ответе городских властей.

По словам Дмитрия Кучука, из всех служб, к которым обратились организаторы, ответ они получили только от скорой.

Представители оппозиции 9 апреля подали заявку на проведение в Минске «Чернобыльского шляха» — традиционной акции, приуроченной к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Основными лозунгами акции в этом году должны были стать «Остановить правовой Чернобыль!», а также «35 лет Чернобылю в Беларуси, катастрофа продолжается».

 
Теги: Минск
 
 
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В своем ответе на заявку организаторов Мингорисполком указал несколько причин для отказа.
 
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