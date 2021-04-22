Наказание для повторных бесправников ужесточат в Беларуси

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пишет Sputnik. Повторное вождение без прав может быть переведено в разряд уголовных преступлений, максимальная санкция – лишение свободы до двух лет, это предусмотрено проектом закона, который в четверг был опубликован на Национальном правовом интернет-портале,Sputnik.





В нем добавлена статья 3172 – управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Если проект будет одобрен, то бесправники, совершившие нарушение неоднократно, будут наказываться общественными работами, штрафом, исправительными работами на срок до шести месяцев, арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо без лишения.





Если бесправника инспекторы словят повторно, ему грозит штраф, исправительные работы на два года, арест или ограничение свободы на срок до двух лет.





Сейчас бесправников наказывают по ст. 18.14 КоАП – им назначается штраф в размере от пяти до 20 базовых. Повторное нарушение, совершенное в течение одного года, суровее – от 20 до 50 базовых, общественные работы или арест.





Можно не иметь при себе права?

Нужно иметь, однако если водитель случайно забыл их дома, то при проверке инспекторами ГАИ документов его не накажут: соответствующую статью уже убрали из КоАП, поскольку сейчас права есть в электронной базе данных МВД. Однако если при этом автомобилист что-то нарушил, могут дать штраф.





Раньше при отсутствии водительского удостоверения сотрудники Госавтоинспекции имели право отвезти авто на штрафстоянку. Владельцу машины разрешалось ее забрать лишь после уплаты штрафа.















