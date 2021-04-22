По горячим следам взяли грабителя в Солигорске

Источник материала: БT

Подозреваемый - 45-летний местный житель. Как сообщает милиция, возле подъезда дома по улице Железнодорожной мужчина ударил 12-летнюю девочку и попытался отобрать у нее мобильный телефон, а также рюкзак. Налетчика спугнул прохожий. Однако злоумышленник не собирался останавливаться и напал на 10-летнего школьника, который с друзьями стоял возле ларька. У мальчишки он забрал сумку и гаджет.