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В Лунинецком районе работник фермы похитил без малого полтонны комбикорма
Источник материала: БT
Автомобиль, в котором находился груз, ночью стоял на обочине, а за рулем был тот самый сотрудник предприятия. Видимо, мужчина замешкался и не успел уехать. К машине подошли милиционеры, посветили фонариком в салон и заметили 10 мешков. Водитель рассказал, мол, перевозит муку, которую он недавно смолол. И отчасти это было правдой, вот только зерно для помола он вынес с работы.
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Автомобиль, в котором находился груз, ночью стоял на обочине, а за рулем был тот самый сотрудник предприятия. Видимо, мужчина замешкался и не успел уехать. К машине...
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