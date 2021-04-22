В Лунинецком районе работник фермы похитил без малого полтонны комбикорма

Источник материала: БT

Автомобиль, в котором находился груз, ночью стоял на обочине, а за рулем был тот самый сотрудник предприятия. Видимо, мужчина замешкался и не успел уехать. К машине подошли милиционеры, посветили фонариком в салон и заметили 10 мешков. Водитель рассказал, мол, перевозит муку, которую он недавно смолол. И отчасти это было правдой, вот только зерно для помола он вынес с работы.