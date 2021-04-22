ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Пружанском районе пожар произошел в здании сушки древесины

22.04.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Информация от МЧС в материале Елизаветы Лакотко.

Гибель на пожаре в Могилевском районе. Огонь унес жизнь 40-летней женщины. ЧП произошло в три часа ночи. К приезду спасателей частный жилой дом был целиком во власти стихии. Со слов соседей, в жилище могла находиться хозяйка. Ее тело нашли на полу в комнате. Как сообщает МЧС, поиск женщины был затруднен высокой температурой, плотным задымлением и рухнувшими конструкциями. В результате ЧП уничтожена кровля, а также повреждены перекрытия. Причины возгорания устанавливаются. 

Основная версия смертельного возгорания в Толочинском районе - нарушение правил пользования электрооборудованием. О том, что горит дом, на линию МЧС сообщили сельчане.

Жилые помещения были затянуты дымом, внутри находился хозяин. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело пенсионера. Не исключено, что он задохнулся в дыму. Пламя повредило стены, перекрытия и мебель. 

В Пружанском районе пожар произошел в здании сушки древесины. Инцидент случился на улице Октябрьской. По информации МЧС, когда спасатели прибыли на место, открытого горения обнаружено не было, в сушильной камере тлели пиломатериалы, помещение затянуло дымом. Очаг возгорания ликвидировали. Огонь повредил 5 кубометров сырья. Причину ЧП установят эксперты. 



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация от МЧС в материале Елизаветы Лакотко. Гибель на пожаре в Могилевском районе. Огонь унес жизнь 40-летней женщины. ЧП произошло в три часа ночи. К приезду...
 
Новости дня
Новости разные
 
День Земли: 5 эко-терминов, которые нужно знать каждому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by