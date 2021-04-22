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Информация от МЧС в материале Елизаветы Лакотко.

Гибель на пожаре в Могилевском районе. Огонь унес жизнь 40-летней женщины. ЧП произошло в три часа ночи. К приезду спасателей частный жилой дом был целиком во власти стихии. Со слов соседей, в жилище могла находиться хозяйка. Ее тело нашли на полу в комнате. Как сообщает МЧС, поиск женщины был затруднен высокой температурой, плотным задымлением и рухнувшими конструкциями. В результате ЧП уничтожена кровля, а также повреждены перекрытия. Причины возгорания устанавливаются.



Основная версия смертельного возгорания в Толочинском районе - нарушение правил пользования электрооборудованием. О том, что горит дом, на линию МЧС сообщили сельчане.



Жилые помещения были затянуты дымом, внутри находился хозяин. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело пенсионера. Не исключено, что он задохнулся в дыму. Пламя повредило стены, перекрытия и мебель.



В Пружанском районе пожар произошел в здании сушки древесины. Инцидент случился на улице Октябрьской. По информации МЧС, когда спасатели прибыли на место, открытого горения обнаружено не было, в сушильной камере тлели пиломатериалы, помещение затянуло дымом. Очаг возгорания ликвидировали. Огонь повредил 5 кубометров сырья. Причину ЧП установят эксперты.





