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Мощный антиоксидант и защитник клеток: ученые назвали продукт, снижающий риск развития рака
Источник материала: Навiны
Между потреблением грибов и риском развития онкологии есть связь. К такому выводу пришли ученые из штата Пенсильвания, материалы их изысканий опубликованы в журнале Advances in Nutrition.
Как сообщает
По данным специалистов, ежедневное потребление 18 граммов грибов может снизить вероятность развития злокачественных опухолей на 45%.
Грибы богаты витаминами, питательными веществами, являются основным пищевым источником эрготионеина, который является уникальным и мощным антиоксидантом и защитником клеток. А пополнение запасов антиоксидантов в организме может помочь защитить от окислительного стресса и снизить риск рака.
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Между потреблением грибов и риском развития онкологии есть связь. К такому выводу пришли ученые из штата Пенсильвания, материалы их изысканий опубликованы в...
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