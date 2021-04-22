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Мощный антиоксидант и защитник клеток: ученые назвали продукт, снижающий риск развития рака

22.04.2021 20:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Между потреблением грибов и риском развития онкологии есть связь. К такому выводу пришли ученые из штата Пенсильвания, материалы их изысканий опубликованы в журнале Advances in Nutrition.

 

Мощный антиоксидант и защитник клеток: ученые назвали продукт, снижающий риск развития рака
Фото: mir-ogorod.ru.

 

Как сообщает Росбалт, авторы изучили 17 исследований, опубликованных с 1966 по 2020 год, которые включали более чем 19,5 тыс. раковых больных, и выяснили, что люди, которые включали в свой ежедневный рацион любые разновидности грибов, имели более низкий риск развития рака.

По данным специалистов, ежедневное потребление 18 граммов грибов может снизить вероятность развития злокачественных опухолей на 45%.

Грибы богаты витаминами, питательными веществами, являются основным пищевым источником эрготионеина, который является уникальным и мощным антиоксидантом и защитником клеток. А пополнение запасов антиоксидантов в организме может помочь защитить от окислительного стресса и снизить риск рака.

 

 

 
 
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Между потреблением грибов и риском развития онкологии есть связь. К такому выводу пришли ученые из штата Пенсильвания, материалы их изысканий опубликованы в...
 
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