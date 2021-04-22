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Минский митрополит Вениамин вручил награды медикам
22.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минский митрополит Вениамин посетил одну из подстанций скорой помощи столицы. Владыка совершил молебен за медицинских работников и вручил им награды, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Медики первыми приняли на себя удар пандемии. Именно они, не жалея сил и порою собственного здоровья, борются с COVID-19. Представители Белорусской православной церкви сегодня совершили литургию и поблагодарили медиков за работу.
После молебна минский митрополит вручил медаль Кирилла Туровского главному врачу городской станции скорой медицинской помощи. Медработников наградил грамотами и подарил привезенную со Святой Горы Афон икону Божьей Матери. В ближайшее время представители Белорусской православной церкви посетят еще несколько медучреждений.
В Белорусской православной церкви с начала пандемии помогают медицинским работникам. На пожертвования покупают маски, респираторы, антисептики и кислородные концентраторы.
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Владыка посетил одну из подстанций скорой помощи столицы Беларуси, где совершил молебен за медицинских работников.
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