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Минский митрополит Вениамин вручил награды медикам

22.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минский митрополит Вениамин посетил одну из подстанций скорой помощи столицы. Владыка совершил молебен за медицинских работников и вручил им награды, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Медики первыми приняли на себя удар пандемии. Именно они, не жалея сил и порою собственного здоровья, борются с COVID-19. Представители Белорусской православной церкви сегодня совершили литургию и поблагодарили медиков за работу.

«Хочется пожелать, чтобы врачи сами были здоровы, полны сил, энергии и чтобы радость Пасхи и помощь от врача душ и телес наших присутствовала в их трудах и вдохновляла на то, что надо выполнить эту работу и помочь ближним своим. Что это имеет несомненно благодарный отклик в сердцах людей и будет, кроме того, иметь воздаяние свыше», – сказал митрополит Минский и Заславский Вениамин.

После молебна минский митрополит вручил медаль Кирилла Туровского главному врачу городской станции скорой медицинской помощи. Медработников наградил грамотами и подарил привезенную со Святой Горы Афон икону Божьей Матери. В ближайшее время представители Белорусской православной церкви посетят еще несколько медучреждений.

В Белорусской православной церкви с начала пандемии помогают медицинским работникам. На пожертвования покупают маски, респираторы, антисептики и кислородные концентраторы.



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Владыка посетил одну из подстанций скорой помощи столицы Беларуси, где совершил молебен за медицинских работников.
 
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