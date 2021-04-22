После аварии в Минске пробы воды на ряде объектов все еще не соответствуют нормам

Пробы воды на нескольких объектах после аварии в столичном микрорайоне Чижовка все еще не соответствуют нормам, следует из сообщения Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.



Фото: скриншот видео с телеграм-канала " Минск . Официально".

«Согласно результатам лабораторных исследований пробы воды на нескольких объектах не соответствовали по показателю «мутность» и содержанию железа», — отмечается в пресс-релизе.

Контроль качества питьевой воды, подаваемой населению Заводского, Ленинского и Октябрьского районов, продолжается. Санслужба советует использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду.

Вечером 21 апреля в столице был поврежден водопровод метрового диаметра. По информации МЧС, в результате остановились пять районных повысительных насосных станций системы водоснабжения («Курасовщина-1», «Лошица», «Серебрянка», «Ангарская-2» и «Аэродромная»), нарушалось водоснабжение в Заводском, Ленинском, Октябрьском районах и поселке Гатово Минского района.

В 2.06 22 апреля водоснабжение потребителей было восстановлено по обводным линиям. Организован подвоз питьевой воды.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович назвал две возможные причины аварии: повреждение трубопровода при строительно-монтажных работах и износ металла водопроводной трубы.