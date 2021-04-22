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Чалый: Что Россия хочет получить от Лукашенко

22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Незадолго до старта переговоров правителей Беларуси и России в Москве экономист Сергей Чалый высказал мнение, каких уступок ждут от Александра Лукашенко в Кремле.

Чалый: Что Россия хочет получить от Лукашенко

Фото fregataero.ru

В эфире Euroradio Live Чалый сказал, что не думает, что в данный момент российские власти заинтересованы в размещении на территории Беларуси российских войск или тем более в аншлюсе.

– Я в основном вижу экономическую подоплеку. Мне кажется, что уже несколько месяцев как планы аншлюса, которые, может быть, и были, пришлось отодвинуть на задний план… Россия и так находится в ситуации конфронтации с Западом и усугублять ее было бы странно, – отметил Чалый.

Экономист обратил внимание на недавний приезд в Минск премьер-министра России Михаила Мишустина и малопонятные реплики между ним и правителем Беларуси.

В этой связи Чалый напомнил, что Мишустин работал в прошлом главой Федеральной налоговой службы РФ:

– Мишустин был поставлен премьером за определенные заслуги, решать задачу, которой он занимался раньше. А он наводил порядок в учете и финансах… Его задача была понять, где находятся дырки, через которые утекали деньги из бюджета.

Экономист обратил внимание, что теперь белорусские и российские власти говорят не об объединении экономических систем, а об унификации. И напомнил, что на общей границе регулярно происходят скандалы: «То цветы, то нефтепродукты, то сигареты и т.д.»

– Думаю, задача минимум – закрыть, залатать эти дыры. Идеальный вариант – взять под контроль все эти вопросы. Задача минимум – единая система учета, где ты будешь видеть движение товаров в реальном времени, – считает Чалый.

Экономист также отметил, что Россия возвращается в состояние СССР времен холодной войны и желает видеть Беларусь только как сателлита:

– Они говорят: заканчивайте с многовекторностью. Они хотят полного отсутствия внешней политики у Беларуси.

По мнению Чалого, Лукашенко сам загнал себя в угол, отказавшись от сотрудничества с Западом.

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Теги: Минск
 
 
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