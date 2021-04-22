Это невозможно. В новом образе 46-летняя Пенелопа Крус выглядит лучше, чем мы в 18

Источник материала: Tut.by

Пенелопа Крус появилась на обложке глянцевого издания InStyle. В свежей фотосессии 46-летняя актриса демонстрирует новый имидж: каре, которое надолго задержалось в трендах, массивные аксессуары, дерзкое мини с актуальными объемными плечами, сексуальные платья с множеством прозрачных вставок и смелыми вырезами. Поклонники Пенелопы в восторге — и мы можем их понять: актриса выглядит просто потрясающе.





























Лучше всего впечатления от просмотра фото выразил комментарий: «Тот неловкий момент, когда понимаешь, что не выглядел так хорошо, как Пенелопа в 46, даже в свои 18. И уже не будешь выглядеть».













К сожалению, великолепная Пе относится к разряду звезд, которые утверждают, что выглядят так хорошо, благодаря правильному отношению к жизни и прочему волшебству. Мы не очень-то верим, но напомним 5 секретов красоты этой дивы.

«В моей семье все женщины просто красавицы, и никто из них никогда не делал пластику. Я думаю, что женщина хорошо выглядит, когда ее лицо способно рассказать историю. Но я никого не сужу», — говорит актриса.

2. Сбалансированное питание вместо диет

Пенелопа не раз утверждала, что после того, как прекратила занятия балетом, больше никогда не изнуряла себя диетами. Ее выбор — полноценный рацион, в котором есть любимые продукты. Крус выбирает средиземноморскую кухню, которая богата фруктами, овощами, рыбой и морепродуктами, сыром, пастой и орехами.

3. Спорт, который дает классную растяжку

Конечно, изящество и гибкость актрисы напоминают о балетном прошлом. Но сейчас она выбирает более щадящие нагрузки. Известно, что Пенелопа регулярно занимается пилатесом и йогой.

4. Отказ от алкоголя

«Алкоголь моментально ударяет мне в голову, достаточно буквально двух глотков. Кроме того, я плохо выгляжу на следующий день. Поэтому я пью только по праздникам, и это всегда что-то очень легкое — один бокал», — говорит звезда.

5. Сон, сон и еще раз сон

Одно из правил, которое Пенелопа усвоила в детстве от мамы и бабушки: чтобы чувствовать себя здоровой, красивой и полной сил, женщине необходим щадящий режим дня и полноценный сон. А кто ж поспорит!