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За флаг с «Погоней» на балконе — десять суток ареста

22.04.2021 21:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Московского района Минска (судья Татьяна Мотыль) арестовал жительницу столицы на 10 суток за вывешенный на балконе флаг с гербом «Погоня».

 

За флаг с «Погоней» на балконе — десять суток ареста
Фото: twitter.com.

 

Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», 22 марта сотрудники Московского РУВД обнаружили флаг с гербом «Погоня» на балконе 29-летней Александры Русановой и составили протокол по ст. 24.23 КоАП за несанкционированное пикетирование.

22 апреля Русанову вызвали в суд повесткой. По словам женщины, флаг она нашла на улице 21 марта, принесла домой, постирала и на ночь повесила сушить на балкон.

Судья посчитала вину Русановой полностью доказанной. После оглашения решения двое мужчин в штатском задержали ее в зале суда для отбывания наказания.

В декабре прошлого года ГУВД Мингорисполкома предупредило об административной ответственности за вывешивание в окнах, на балконах и лоджиях национальной символики. Милиция трактует это как проведение массового мероприятия — пикетирования, за что при отсутствии соответствующего разрешения горисполкома предусмотрена административная ответственность — штраф или арест.

В январе за бело-красно-белый флаг на балконе квартиры на 35 базовых величин (1.015 рублей) оштрафовали 45-летнего могилевчанина Алексея Борисова.

12 февраля за вывешенный в окне бело-красно-белый флаг на 15 суток были арестованы внештатный автор портала tut.by Татьяна Скапцова-Петровская и ее муж. 22 февраля минимум три человека были арестованы и один оштрафован за попытку провести фотосессию и автопробег с национальной символикой в окрестностях столицы.

В марте за размещенные на окнах гербы «Погоня» и портреты оппозиционных политиков были наказаны две многодетные матери: активистку движения «За Свободу» Инну Добротвор оштрафовали на 200 базовых величин (5.800 рублей), минчанку Дарью Пожитных — на 100 (2.900).

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района Минска (судья Татьяна Мотыль) арестовал жительницу столицы на 10 суток за вывешенный на балконе флаг с гербом «Погоня».  
 
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