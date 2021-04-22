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Много позитивного уже сделано: Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле
22.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В четверг в Кремле президент Владимир Путин встречается со своим белорусским коллегой. Александр Лукашенко приехал в Москву сегодня
«Несмотря на пандемию и некоторое сокращение товарооборота, все-таки объем очень значительный – почти 30 миллиардов долларов (29,5). Многое еще предстоит сделать, но сделано тоже немало. Особенно это касается социальной сферы: наши граждане пользуются равными правами. Это касается пенсионного обеспечения, социальных вопросов, трудоустройства, здравоохранения. Много позитивного уже сделано. Есть и то, о чем нам еще нужно договориться, согласовать наши позиции, но работа в целом идет неплохо», – отметил президент России.
«На злобу дня вопросы, которые надо усиливать. Это в том числе безопасность и оборона в нашем Союзном государстве. Справимся и
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Президент Беларуси прибыл в Москву с рабочим визитом. Главы государств, в частности, обсудили вопросы социальной сферы и безопасности.
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