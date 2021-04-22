Много позитивного уже сделано: Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В четверг в Кремле президент Владимир Путин встречается со своим белорусским коллегой. Александр Лукашенко приехал в Москву сегодня с рабочим визитом , сообщает «МИР 24».

«Несмотря на пандемию и некоторое сокращение товарооборота, все-таки объем очень значительный – почти 30 миллиардов долларов (29,5). Многое еще предстоит сделать, но сделано тоже немало. Особенно это касается социальной сферы: наши граждане пользуются равными правами. Это касается пенсионного обеспечения, социальных вопросов, трудоустройства, здравоохранения. Много позитивного уже сделано. Есть и то, о чем нам еще нужно договориться, согласовать наши позиции, но работа в целом идет неплохо», – отметил президент России.