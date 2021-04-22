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«Международная амнистия» требует соблюдения прав 17-летнего гомельчанина Никиты Золотарева

22.04.2021 22:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дело 17-летнего Никиты Золотарева — еще одно «яркое напоминание о насилии в отношении людей в Беларуси, в том числе несовершеннолетних, когда они сталкиваются лицом к лицу с этим репрессивным государством», заявила директор по Восточной Европе и Центральной Азии правозащитной организации «Международная амнистия» Мэри Стразерс.

 

«Международная амнистия» требует соблюдения прав 17-летнего гомельчанина Никиты Золотарева
Никита Золотарев. Фото: ex-press.by.

 

«Его избивали при задержании и во время заключения электрошоковой дубинкой, — отметила Стразерс. — Он находился в предварительном заключении больше шести месяцев и в настоящее время содержится в одиночной камере, что для несовершеннолетних равносильно пыткам или другим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам обращения. Последние семь месяцев Никита не имел доступа к образованию».

По словам Стразерс, «Международная амнистия» призывает к немедленному освобождению Золотарева до окончания рассмотрения судом его апелляции. «Мы требуем полного соблюдения его права на справедливое судебное разбирательство, а также его прав в соответствии с Конвенцией о правах ребенка», — подчеркнула она.

22 февраля 17-летнего Золотарева приговорили к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. Юношу обвинили в том, что он бросил «коктейль Молотова» под ноги двум омоновцам, и в организации массовых беспорядков.

Рассмотрение апелляции состоится 23 апреля.

Это не первое заявление «Международной амнистии» в связи с делом Золотарева. 16 апреля правозащитная организация заявила, что в ходе расследования и судебного разбирательства белорусские власти нарушили сразу несколько статей Конвенции о правах ребенка, а также права юноши не подвергаться пыткам и другим видам жестокого обращения и на справедливое судебное разбирательство.

«Международная амнистия» отметила, что власти «не провели никакого расследования заявлений Золотарева о том, что во время задержания и в ходе содержания под стражей его избивали электрошоковой дубинкой, а сотрудники милиции допрашивали его в отсутствие адвоката или взрослого законного представителя».

 

 

 
 
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Дело 17-летнего Никиты Золотарева — еще одно «яркое напоминание о насилии в отношении людей в Беларуси, в том числе несовершеннолетних, когда они сталкиваются...
 
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